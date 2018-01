Denaro nascosto in valigia, viaggiatori beccati durante i controlli

In partenza o di rientro dall'estero, trasportando in valigia valuta non dichiarata. Ad essere beccati nel corso dei controlli effettuati dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari e dai militari della Guardia di Finanza, nove viaggiatori. Scoperta complessivamente valuta non dichiarata per un importo complessivo di circa 134.000 euro.

I tentativi di illecita importazione hanno riguardato due cittadini di nazionalità albanese e un cittadino italiano, tutti in arrivo dall’Albania e un cittadino di nazionalità irachena in arrivo dal paese di origine.

L’esportazione di valuta ha riguardato, invece, tre cittadini albanesi e un cittadino cinese in partenza per i rispettivi paesi di origine, ed un cittadino italiano in partenza per la Spagna.

Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà dell’istituto dell’oblazione immediata, che consente di estinguere la violazione mediante il pagamento di una somma commisurata all’importo eccedente il limite consentito di 10.000 euro.