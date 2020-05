Controlli anti-assembramenti a Bari, zone della movida 'sorvegliate speciali': scatta il piano della Questura per il weekend

Scatta anche a Bari il rafforzamento dei controlli 'anti-assembramenti' per la fase 2. Seguendo le indicazioni impartite in questi giorni dal Capo della Polizia Gabrielli, già a partire da questo fine settimana il Questore di Bari ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio - che verranno effettuati in collaborazione con la polizia locale e le altre forze dell'ordine - per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel 'mirino', in particolare, i luoghi della movida e di maggiore aggregazione sociale: l'Umbertino, il Lungomare, il quartiere Poggiofranco, Torre a Mare, Santo Spirito e Palese. I controlli, già disposti per questa sera e per la giornata di domani, saranno ripetuti anche nei prossimi giorni.