Controlli anti-Covid anche sulla statale 16, polizia stradale in azione: stop al traffico all'altezza di Torre a Mare

Controlli sul rispetto delle restrizioni anti-Covid anche sulla statale 16. In mattinata - informa l'Anas - la strada è stata temporaneamente chiusa sulla carreggiata in direzione Brindisi, all'altezza di Torre a Mare, per consentire alla Polizia stradale di effettuare i controlli.

Sul posto, per la gestione della viabilità, anche il personale Anas. Si tratta - confermano dalla sala operativa della Polizia stradale - di uno specifico servizio di controllo disposto, come già accaduto dall'inizio dell'emergenza, per verificare il rispetto delle restrizioni sugli spostamenti adottate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19.