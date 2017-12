Controlli anti terrorismo per le Feste di fine anno: al setaccio porti, aeroporti e stazioni

Agenti Digos della Questura di Bari, in collaborazione con i Commissariati del territorio, hanno effettuato, in questi giorni, numerosi controlli anti-terrorismo, rafforzati in occasione delle festività di fine anno. In particolare, sono stati passati al 'setaccio' una ventina di internet point, strutture ricettive e centri di aggregazione di soggetti potenzialmente contigui all'estremismo di natura religiosa. Le verifiche hanno interessato anche porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e luoghi di transito del trasporto pubblico. Nel corso dei controlli in uno dei 'centri internet',. è stato arrestato un 40enne cittadino italiano per evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per il reato di rapina.