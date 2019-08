Da Japigia a Libertà, controlli dei Carabinieri nei quartieri di Bari: due persone arrestate e sei denunce

Due arresti e sei denunce: è il bilancio complessivo dei controlli effettuati dai Carabinieri in vari quartieri della città di Bari:. In particolare, i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione per un 46enne del quartiere Libertà, per espiare una pena residua di anni 6, mesi 8 e giorni 19 di reclusione a seguito di condanna. una violenza sessuale. Eseguito un altro ordine analogo per un 39enne di Japigia, condannato a 2 reclusione per una rapina commessa nell’agosto 2015.

Denunciati, invece un 66enne ed un 56enne, entrambi del quartiere Madonnella, per evasione dai domiciliari, un 56enne del quartiere San Paolo ed un 53enne del quartiere Santo Spirito per inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno, un 36enne di origini somale per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità e, per furto aggravato, un 35enne georgiano.