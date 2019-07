Controlli nelle strade della movida monopolitana: otto patenti ritirate nel week-end

Controlli serrati sulle strade della 'movida' del Monopolitano nel fine settimana. La polizia stradale ha effettuato una serie di posti di blocco, nell'ambito delle disposizioni della Questura e del Ministero dell'Interno, per scoprire eventuali irregolarità nel comportamento dei guidatori e frenare la piaga degli incidenti stradali.

I dati

In totale nel week-end sono stati controllati 170 veicoli e 193 persone. E naturalmente non sono mancati autisti che avevano bevuto prima di guidare: tre le violazioni amministrative per il superamento del limite di 0,50 g/l (fino a 0,80 g/l), due le persone denunciate pensalmente per un tasso alcolemico in corpo tra gli 0,80 e gli 1,5 g/l, una persona invece aveva superato persino gli 1,5 g/l e oltre alla denuncia è arrivato il sequestro del veicolo.

È stato poi denunciato un guidatore, già positivo all'alcool test, che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'uso di sostanze stupefacenti alla guida. In totale sono state ritirate otto patenti di guida, con la complessiva decurtazione di 80 punti complessivi.