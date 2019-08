Controlli di polizia a tappeto sul litorale monopolitano: 96 persone identificate in una giornata

Settimana di controlli a tappeto sul litorale monopolitano, eseguiti su richiesta della Questura di Bari al fine di prevenire fenomeni criminosi nelle aree turistiche molto affollate. Come quella di Capitolo, dove nella sola giornata di mercoledì ai posti di controllo disposti dalla polizia sono state identificate 96 persone e verificati numerosissimi veicoli. "Le attività - spiegano dal Commissariato di Monopoli in una nota - sono proseguite nei giorni successivi e si estenderanno nel corso del fine settimana". Gli agenti nel Monopolitano stanno anche pattugliando il territorio per trovare i responsabili di un danneggiamento ai danni di un'autovettura avvenuto in pieno centro.

Controlli non solo sulle strade, ma anche in mare: il personale della polizia di frontiera - sempre dipendente dal Commissariato di Monopoli,ha effettuato negli scorsi giorni operazioni di controllo della motonave da crociera 'MV Arethusa' battente bandiera maltese, giunta in porto con 43 passeggeri e 21 membri di equipaggio di diverse nazionalità.