Controlli anti-assembramento a Bari, pattuglie a piedi e 'stazione mobile' dei carabinieri per presidiare i luoghi della movida

Sono attivi dallo scorso weekend e continueranno nei prossimi giorni i servizi messi in campo dai carabinieri del Comando provinciale di Bari per prevenire gli assembramenti nei luoghi di maggiore aggregazione dalla città. Dal centro cittadino ai vari quartieri, i controlli saranno effettuati con la presenza di una 'stazione mobile', un particolare mezzo in dotazione all’Arma dei Carabinieri equipaggiato per garantire sul posto la vicinanza e l’assistenza al cittadino, da cui si snoderanno le pattuglie a piedi per vigilare sui luoghi più frequentati come il lungomare, i parchi, le zone della movida.

Al personale del Comando Provinciale di Bari si affiancheranno i Carabinieri dell’11° Reggimento “Puglia” nonché, così come previsto dall’Organo di Governo Territoriale, i militari dell’esercito impiegati nel dispositivo “Strade Sicure”.