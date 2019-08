Controlli con metal detector e cani antidroga: stazione ferroviaria al setaccio

La zona della stazione ferroviaria di Bari passata al setaccio dalla polizia, per l'operazione 'Summer Clean Station 2'. Circa 40 sono stati gli agenti - tra Polfer, volanti, unità cinofile antidroga e polizia scientifica - che hanno preso parte ai controlli effettuati nella giornata di venerdì 9 agosto.

Nel corso dell’attività, estesa anche alle zone limitrofe della Stazione Centrale (extramurale Capruzzi, Piazza Moro, Corso Italia) e agli scali della Ferrotramviaria, delle Ferrovie Appulo Lucane e delle Ferrovie del Sud Est, sono state sottoposte a controllo le persone che, a vario titolo, frequentano gli impianti ferroviari, i bagagli al loro seguito, con l’utilizzo di metal detector, rilevatori di esplosivo e dei cani antidroga della Polizia di Stato, King e Faro. Le verifiche hanno riguardato anche sale di attesa, biglietterie, sottopassaggi, treni, banchine ed esercizi commerciali.

Sono state identificate e controllate in tutto 529 persone, di cui 137 stranieri e 48 pregiudicati. Un cittadino italiano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza all’obbligo di dimora, in quanto sopposto alla Sorveglianza Speciale di P.S; è stato emesso dal Questore di Bari un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino algerino non in regola con le norme di soggiorno. Sono stati inoltre sequestrati 15 grammi di cannabinoidi, fiutati dai cani antidroga King e Faro. Quattro persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per possesso di modica quantità di stupefacente, fra cui tre giovani ed un minore diciassettenne italiano, affidato poi ai genitori.