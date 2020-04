Check point e controlli a Carbonara per i divieti coronavirus: scattano multe e sanzioni per gli indisciplinati

Check point e controlli, stamane, anche a Carbonara, per verificare il rispetto dei divieti di circolazione non autorizzata nell'ambito dell'emergenza coronavirus. La Polizia Locale, impegnata nell'ex frazione di Bari, ha istituito un posto di blocco collocando alcune pattuglie in piazza Umberto e in via De Marinis, posizionando segnaletica e coni, fermando successivamente le auto in transito, ma anche i pedoni, sottoposti a verifiche delle autocertificazioni. Elevate diverse sanzioni per cittadini e automobilisti indisciplinati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.