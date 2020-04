Controlli a tappeto per i divieti anti-Covid, 199 sanzioni in un giorno a Bari e provincia

3665 persone controllate, 409 attività commerciali sottoposte a verifica e 199 sanzioni, in un solo giorno, per violazioni alle misure di contenimento disposte dal governo per l'emergenza Coronavirus. Sono i numeri - forniti dalla Prefettura di Bari e relativi al territorio della Città metropolitana di Bari - dei controlli messi campo dalle forze dell'ordine nella giornata di sabato 18 aprile.

Controlli che hanno riguardato, ad esempio, anche le principali arterie stradali di collegamento tra i Comuni, come la Statale 16, dove nel weekend sono stati effettuati posti di blocco dalla Stradale.

Proprio oggi, in relazione ad un prossimo allentamento delle restrizioni, è arrivato l'appello del sindaco Antonio Decaro che ha chiesto i cittadini "a stringere i denti" e a rispettare ancora i divieti in vigore, invitandoli anche alla prudenza e alla cautela in quella che sarà la 'fase 2' della gestione dell'emergenza.