Elicotteri, droni, gommoni e posti di blocco: controlli a tappeto nel Barese per i provvedimenti Covid nelle festività pasquali

Elicotteri e droni per controllare la situazione dall'alto, mentre in strada le pattuglie fermavano auto e passanti e i gommini controllavano la situazione in mare. È l'imponente dispositivo di conttrollo disposto dal questore di Bari, Giuseppe Bisogno, su tutto il territorio provinciale per beccare coloro che non rispettano i provvedimenti imposti dal Covid-19.

Agenti della squadra Volanti e di tutte delle specialità della Questura di Bari e di tutti i Commissariati di Provincia sin dall'alba di ieri hanno messo al setaccio le vie delle città e il fitto volo di elicotteri e droni, supportano gli agenti a terra dalla verticale aerea. Uno dei droni, particolarmente potente e performante, è stato messo a disposizione della Questura di Bari dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del Controllo del Territorio. Sul litorale di Bari e provincia i natanti hanno setacciato tutte le probabili mete di spavaldi bagnanti che sono stati puntualmente sanzionati. "L’imponente attività di controllo continuerà incessante nelle due giornate di festa fino a cessata esigenza al fine di non vanificare gli sforzi fatti dalla cittadinanza fino ad oggi per arginare la diffusione del coronavirus" spiegano dalla Questura in una nota.