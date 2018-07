Sanzioni ai gestori di locali, droga in auto e violazioni al codice della strada: week-end di controlli con 'Estate sicura'

Sabato di controlli, quello del 14 luglio, per il progetto interforze “Estate Sicura”. Dalle 20 alle 6 della domenica successiva, nel territorio di Monopoli sono state disposte diverse unità di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, impegnate nella prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche, così da garantire alla città un tranquillo fine settimana estivo.

Nello specifico, grazie anche all'impiego di un'unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati controllati tre esercizi pubblici - due sono stati sanzionati per irregolarità -, 87 persone e 31 veicoli. Quattro automobilisti sono stati multati per irregolarità inerenti al Codice della strada, mentre all'interno di un veicolo sono state rinvenute quantità modeste di marijuana. Perciò è partita la segnalazione dei consumatori all'Autorità giudiziaria. "L’ottima riuscita di questa attività congiunta - spiegano dal Commissariato di Monopoli - è il segno inequivocabile di un armonico coordinamento tra tutte le forze di polizia presenti sul territorio e certamente questo tipo di controlli proseguiranno per tutta l’estate".