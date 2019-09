Stretta su abusivi e parcheggi selvaggi in Fiera: centinaia di multe elevate in 9 giorni di Campionaria

Centinaia di multe elevate e tagliandi sequestrati nei 9 giorni dell'83esima edizione della Fiera del Levante: è il bilancio dell'attività di controllo effettuata dalla Polizia Locale in occasione della Campionaria 2019, svoltasi dal 14 al 22 settembre scorsi: Complessivamente sono 277 le sanzioni nell'ambito delle infrazioni alla viabilità, tra cui 127 soste vietate sui marciapiedi e 78 divieti di sosta e fermata. Nell'elenco spiccano anche 25 multe per transito col semaforo rosso, 20 per sosta vietata su linea di margine continua, 15 per aver occupato senza titolo posti riservati ai disabili e 12 per sosta irregolare o in mezzo alla carreggiata.

Sessantasei, invece, le multe elevate da personale dell'Annona, di cui 56 per vendita abusiva con 597 tagliandi requisiti. Cinque i parcheggiatori abusivi sanzionati e altrettanti multati per non aver rispettato un ordine di allontanamento.