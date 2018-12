Smartphone rubati ai turisti e finiti in mani estranee: 14 denunce, perquisizioni anche a Bari

Quattordici persone di origine straniera sono state denunciate per ricettazione dai Carabinieri, nell'ambito di un'inchiesta sui furti di cellulari a turisti, avvenuti in varie città italiane. Gli individui sono stati trovati, infatti, in possesso, di smartphone la cui scomparsa era stata denunciata in numerose città italiane nella scorsa estate. Diverse le perquisizioni eseguite dai Carabinieri di Gallipoli a Bari, Lecce e Napoli.

Attraverso l'analisi dei tabulati telefonici, i militari sono riusciti a risalire alle utenze utilizzate e, conseguentemente, alle aree in cui erano adoperati, nonché ai sottoscrittori dei contratti attraverso le schede sim, consentendo di rinvenire i cellulari sottratti.