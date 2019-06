Finanza negli uffici della Regione: accertamenti su parchi eolici in Puglia

Fiamme Gialle negli uffici della Regione per acquisire documenti. In mattinata i finanzieri si sono presentati negli uffici del dipartimento dello Sviluppo economico, in corso Sonnino a Bari.

I documenti acquisiti sarebbero relativi ad accertamenti di natura fiscale fatti di iniziativa dalla Guardia di Finanza sui parchi eolici, in particolare le informazioni cercate riguarderebbero aziende che gestiscono i parchi eolici sul territorio regionale.