Lavoratori a nero e senza formazione, controlli in un'azienda agricola nel Barese: elevate sanzioni e multe

Lavoratori "in nero" e altre irregolarità: è quanto rilevato dai Carabinieri del Comando Provinciale e del Noe nel corso di controlli in un'azienda agricola di Casamassima, attiva nel settore della coltivazione della vite. I militari hanno individuato due operai extracomunitari di 31 e 43 anni, muniti di permesso di soggiorno, senza contratto e formazione. Rilevate anche violazioni alle norme sulla tutela della salute dei lavoratori e di contrasto al lavoro sommerso. Complessivamente elevate sanzioni amministrative per complessivi 9200 euro e ammende per un totale di 5200 euro.