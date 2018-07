Due pistole clandestine sotto il sedile dell'auto: 35enne arrestato al quartiere Libertà

Fermato dai carabinieri per un controllo e trovato in possesso di due pistole a tamburo clandestine, nascoste in auto. In manette è finito, al quartiere Libertà, un 35enne di Carbonara.

I militar di una gazzella del Nucleo Radiomobile, impegnati in servizi di controllo in via Brigata Bari, hanno fermato il 35enne mentre, alla guida di un’utilitaria in sosta lungo la strada, stava parlando con una persona in bicicletta, identificata in un detenuto 37enne di Japigia in licenza sperimentale.

Nel corso della perquisizione dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto, sotto il sedile lato passeggero, due pistole a tamburo, marca Smith & Wesson di cui una mod. 32 Long CTG e l’altra in parte bruciata. Le due pistole, in perfette condizioni di funzionamento presentano entrambe parti delle rispettive matricole abrase.

L’arrestato, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre il detenuto è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni imposte dall’A.G..