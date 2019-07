Controlli per smascherare lavoro nero e irregolarità nei lidi di Bari: multe salate a Palese e Santo Spirito

Controlli a tappeto dei Carabinieri, dei Cc Forestali e del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro in alcuni stabilimenti balneari di Santo Spirito e Palese, nella zona nord di Bari. I militari, in un lido, hanno scoperto un lavoratore in nero. E' così scattata, per il titolare dell'attività, una multa da 3600 euro.

In un altro stabilimento balneare, invece, sono state ravvisate irregolarità riguardanti registrazioni nel libro unico del lavoro: il titolare del lido è stato sanzionato per 1500 euro. Complessivamente sono stati controllati 20 lavoratori risultati in regola con le norme sul lavoro.