Pattugliamenti e controlli anti covid, a setaccio il lungomare e Poggiofranco. Cuochi senza mascherine, multato locale

La Polizia Locale di Bari ha effettuato controlli anti movida, sul rispetto del codice della strada e delle prescrizioni anti covid19, nella serata di sabati. Pattugliamenti sul liitorale e nel quartiere Poggiofranco dove sono state elevate ben 97 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza e per soste irregolari su marciapiedi e attraversamenti pedonali.

Sempre a Poggiofranco è stato multato un locale dove nelle cucine sono stati scoperti due addetti alla preparazione di alimenti che non indossavano le obbligatorie mascherine di protezione individuale. Per l'esercente e i dipendenti sanzioni amministrative per complessive 800 euro per la violazione della normativa emergenziale.