"Musica ad alto volume" a Torre Quetta, due denunce. Controlli e multe nei locali dell'Umbertino

Polizia locale in azione nel fine settimana: un locale sul lido barese finito nel mirino per disturbo della quiete pubblica. Nella zona del lungomare Nazario Sauro sanzioni per 10mila euro nei confronti di alcuni gestori di pubblici esercizi