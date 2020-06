Parcheggio selvaggio e cellulare al volante, baresi indisciplinati nel mirino: controlli e raffica di multe nelle zone della movida

Zone della movida presidiate dalla Polizia locale: nella serata di sabato sono scattati i controlli straordinari nei luoghi più frequentati del fine settimana, dall'Umbertino a Torre a Mare, da Poggiofranco alla zona di viale Einaudi.

Complessivamente, sono state elevate 194 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, utilizzo di cellulari senza dispositivi a vivavoce, soste irregolari su marciapiedi e nelle zone di parcheggio riservate ai residenti. Le sanzioni sono scattate anche per due parcheggiatori abusivi, pizzicati in "azione" sul molo San Nicola. Altri controlli hanno riguardato anche il corretto utilizzo di bici elettriche e monopattini (17 le sanzioni in questo caso).

Ma le multe sono scattate anche per due esercenti di locali, sanzionati dal nucleo di polizia amministrativa della Polizia Locale perché sorpresi a vendere alcolici in contenitori di vetro dopo le 22, in violazione di quanto previsto da un'ordinanza sindacale.

"Grazie ai controlli effettuati - sottolinea il comandante della Polizia locale, Michele Palumbo - sino all'alba non si sono registrati incidenti stradali gravi in città".

