Paninoteche ambulanti senza sistema di controllo degli alimenti: scattano sanzioni per due attività

Sanzioni da duemila euro per due paninoteche ambulanti in città, risultate sprovviste del sistema preventivo di controllo degli alimenti h.a.c.c.p., finalizzato a garantire la sicurezza igienica per evitare intossicazioni alimentari. I controlli sono stati eseguiti nella zona del lungomare dai carabinieri della Compagnia di Bari Centro supportati da militari del Nucleo Antisofisticazioni, da personale della Direzione Territoriale del Lavoro e della Polizia Locale -Settore Annona-. Inoltre, per una delle due attività è stata elevata anche la sanzione di 1800 euro per la presenza di un lavoratore in nero, per l’altra attività è stata comminata la sanzione di 173 euro per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie.

I controlli si sono estesi anche a dei “garage” due dei quali sanzionati amministrativamente il primo per 7.200 euro più 1.600, avendo riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e per il pagamento di uno stipendio in contanti, non consentendo la prevista tracciabilità; il secondo per 16.000 euro, avendo riscontrato la presenza di un lavoratore risultato assicurato con un’altra ditta.