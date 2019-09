Lotta ai parcheggiatori abusivi nel centro di Bari, proseguono i controlli: multato 40enne

Proseguono i controlli ai danni dei parcheggiatori abusivi in varie zone di Bari: gli agenti delle Volanti di Polizia hanno effettuato numerose ispezioni in diverse aree del centro cittadino tra cui piazza Moro, piazza Massari, piazza Libertà e il lungomare Nazario Sauro, in collaborazione con la Polizia Locale. Il bilancio dell'ultima tornata di controlli è di una persona multata: si tratta di un 40enne barese, pizzicato dagli agenti a chiedere soldi per un parcheggio.