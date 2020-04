Droni ed elicotteri della Polizia a Bari per controllare i furbetti di Pasqua: multe per i bagnanti in spiaggia

Droni ed elicotteri in azione, fin dalle prime ore della giornata a Bari, per controllare il rispetto dei divieti anti coronavirus in città e monitorare furbetti e traffico non autorizzato: le Volanti della Polizia e tutti i reparti della Questura hanno effettuato numerosi controlli per le vie della città.

Uno dei droni più potenti è stato messo oggi a disposizione della città di Bari dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del Controllo del Territorio. Su tutto il litorale di Bari i natanti della Polizia di Stato hanno setacciato tutte le probabili mete con diverse sanzioni elevate per bagnanti indisciplinati. L’imponente attività di controllo continuerà incessante nelle due giornate di festa al fine di non vanificare gli sforzi fatti dalla cittadinanza fino ad oggi per arginare la diffusione del coronavirus.