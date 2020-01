Buste di plastica fuori norma vendute nei negozi del Barese, raffica di multe: sanzioni per 30mila euro

Multe da complessivi 30mila euro e sequestri, da parte dei Carabinieri Forestali, nel corso di alcuni controlli in esercizi commerciali del Barese sul rispetto della direttiva che disciplina le buste di plastica poste in commercio e date come imballaggio ai clienti.

La norma europea, infatti, consente la vendita solo per borse biodegradabili e compostabili, conformi a materiali destinati a contatto per alimenti e con spessore inferiore a 15 micron. Ogni sacchetto, peraltro, deve riportare le diciture dei marchi e delle certificazioni che ne attestino la conformità alla legge. I militari hanno rilevato che in diverse attività commerciali controllate vi erano numerosi sacchetti fuori norma, con lo smaltimento di vecchie scorte di buste.

(foto di repertorio)