Più controlli in stazione nei giorni di festa: soccorsa donna, arrestato ricercato

3250 persone controllate, una arrestata e due denunciate all’Autorità Giudiziaria, e ancora una donna soccorsa nella stazione di Bari, nove sanzioni amministrative contestate in materia di sicurezza ferroviaria.

E' il bilancio dei controlli intensificati nel periodo delle festività pasquali negli scali ferroviari e sui treni da parte della Polizia Ferroviaria del Compartimento Puglia, Basilicata e Molise.

145 le pattuglie impegnate nelle stazioni, anche per specifici servizi antiborseggio in abiti civili, mentre su 53 treni, della lunga percorrenza diurna/notturna e delle tratte regionali, è stata assicurata la presenza di 32 pattuglie, per prevenire in particolare i furti in danno dei viaggiatori.

Arrestato nella Stazione di Bari Centrale uno straniero, in quanto era ricercato. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara perché condannato a 3 anni di reclusione per una rapina commessa a Pescara nel 2015.

Sventato, invece, dalla Polizia Ferroviaria di Foggia, impegnata nel pattugliamento lungo linea, il furto di un generatore di corrente, di proprietà di una ditta appaltatrice di lavori per conto di R.F.I. sulla tratta ferroviaria Cervaro-Bovino, della nuova linea Foggia-Roma. Recuperata anche una pala meccanica, risultata rubata, che doveva servire ai malfattori per trasportare il generatore.

Infine, soccorsa dagli agenti del Reparto Operativo una cinquantenne, senza fissa dimora, colta da malore nella Stazione di Bari Centrale per abuso di sostanze alcoliche. La stessa, oltre ad essere stata ricoverata, è stata segnalata ai Servizi Sociali ed ASL per un programma di recupero.