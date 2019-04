Pasqua e festività di primavera in treno: più controlli nella stazione di Bari. I consigli utili per evitare ladri e truffe

Più controlli e vigilanza nelle stazioni per le festività Pasquali: la Polizia Ferroviaria, in questi giorni, ha intensificato la propria attività a bordo di treni e lungo le linee di collegamento per tutelare i tanti viaggiatori e turisti che utilizzeranno i treni per gli spostameni.

Il Compartimento Puglia, Basilicata e Molise della Polfer sarà presente nelle stazioni, compresa quella di Bari, con un incremento di pattuglie in uniforme negli scali, a bordo dei treni e lungo le linee ferroviarie, predisponendo anche servizi di straordinari con l'impiedo della squadra di Polizia giudiziaria.

Consigli utili per chi viaggia in treno

Per le tante persone che utilizzeranno il treno per gli spostamenti, la Polizia Ferroviaria suggerisce alcuni consigli per un viaggio sicuro: si raccomanda di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi gli oggetti di valore a bordo treno. Per evitare il rischio di borseggi, è opportuno prestare attenzione ad individui che con stratagemmi cercano di avvicinare i viaggiatori – ad esempio davanti alle emettitrici self service di biglietti -. Al riguardo, è bene preparare il denaro per l’acquisto lontano da occhi indiscreti ed evitare offerte di ausilio da parte di persone che potrebbero essere malintenzionate. Per questo motivo è bene evitare di affidare il proprio bagaglio ai facchini abusivi e rivolgersi soltanto a persone autorizzate al predetto trasporto. Per la tutela della propria incolumità, fare attenzione durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari, non oltrepassare la linea gialla; non attraversare i binari ma servirsi sempre dei sottopassaggi; non tentare di salire e scendere quando il treno è in movimento.