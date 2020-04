I baresi rinunciano a gite fuoriporta e assembramenti: controlli serrati in città a Pasquetta, ma poche multe

I baresi non hanno sentito il richiamo a trasgredire le regole nella mattinata di Pasquetta. Nonostante il sole splendente in città - un evento raro che, ironia della sorte, avviene proprio nel pieno dell'epidemia da Covid-19 - sono poche le persone che hanno lasciato la propria abitazioni per motivi di non stretta necessità, come imposto dai decreti del Governo.

Poche multe in città

A confermarlo a BariToday è il comandante della polizia locale di Bari, Michele Palumbo. Mentre la polizia di Stato ha presidiato tutte le strade cittadine, nella mattinata di lunedì 13 aprile sono due le direttrici tenute sotto controllo dagli agenti della Locale: via Caldarola, all'altezza degli svincoli per la strada statale 16 e via Amendola, all'altezza della rotatoria per la strada statale 100. Ovvero le strade di ingresso e uscita da Bari, proprio per scoprire eventuali 'gite fuoriporta' come da tradizione della Pasquetta.

Cosa che però non è avvenuta: "Abbiamo eseguito circa 170 verifiche - ricorda Palumbo - ma solo un paio di cittadini sono stati multati, entrambi per motivazioni ordinarie. Il resto delle persone controllate ai posti di blocco stavano uscendo dagli ospedali o stavano prendendo servizio a lavoro. Insomma, la situazione è apparsa tranquilla. Immancabili, come sempre, i runner, che però sono stati fermati sempre nelle vicinanze delle loro abitazioni, quindi nel rispetto dei provvedimenti imposti dal Covid-19.

I controlli

Dalla Locale, intanto, promettono di non abbassare la guardia. "I controlli proseguiranno anche nel resto della giornata - assicurano - anche in altre zone della città". Nella speranza che i baresi stiano davvero seguendo i consigli del sindaco Decaro e organizzando la Pasquetta sul balcone. Possibilmente senza grossi assembramenti tra familiari.

