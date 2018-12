Movida del 24 in centro, scattano i controlli dei vigili al N'derr a la lanze: sequestrati frigo e mille bottiglie di birra

In una giornata caratterizzata da un grande afflusso di persone nel centro cittadino per gli auguri di Natale e passare la giornata della Vigilia in compagnia, la Polizia Locale ha intensificato i controlli per scovare 'furbetti' e venditori abusivi nel Murattiano, sul lungomare e nelle zone limitrofe. I vigili si sono recati nel 'cuore' della movida del 24, il molo San Nicola, più conosciuto come 'N'derr a la lanze': le verifiche degli agenti hanno portato al sequestro di tre frigoriferi e circa un migliaio di bottiglie di bitta pronte per essere vendute abusivamente ai passanti. I frigo sono stati requisiti e caricati sui furgoni della Polizia Locale.