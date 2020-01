Guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droghe, controlli a tappeto in città: fioccano le multe dal centro a Poggiofranco

Week-end di controlli a Bari per fermare gli automobilisti alla guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droga. Nella sola giornata di sabato sono state controllate più di 40 persone ai posti di blocco realizzati da polizia di stato e polizia locale nel capoluogo, con particolare attenzione nelle aree del centro, di Poggiofranco e del lungomare. Quindici automobilisti sono stati poi multati per non aver rispettato il Codice della strada.

Ora l'attenzione rimane alta: "I controlli proseguiranno nei prossimi giorni" spiegano dalla Questura.