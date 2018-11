"Carenze igienico-sanitarie", 19 persone in cinque locali di via Cattaro a Madonnella: scattano i controlli

Proseguono i controlli della Polizia Locale sui 'tuguri' in palazzi situati in vari quartieri della città: i vigili hanno ispezionato un immobile in via Cattaro, nel rione Madonnella, effettuando verifiche in 5 unità immobilitari al piano terra della della palazzina. I locali erano ad uso abitativo ma carenti dal punto di vista dei requisiti igienico-sanitari. .. Ai proprietari sono state contestate le violazioni amministrative per la mancata comunicazione scritta entro le 48 ore all’Autorità Locale di PS per consentito alloggio a soggetti stranieri non comunitari

All'interno delle cinque unità immobiliari, complessivamente, vi erano 19 persone, tra cui 6 minori. In due sono stati condotti nell'ufficio immigrazione della Questura per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. In corso indagini per accertare eventuali ipotesi di reato connesse al favoreggiamento della immigrazione clandestina. Non sono stati rilevati particolari disagi sociali delle persone all'interno degli appartamenti, sebbene i tecnici del Sisp Asl Ba abbiano accertato carenze sotto il profilo igienico sanitario,