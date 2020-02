Baresi indisciplinati al volante: alla guida senza cintura o con il cellulare, controlli e multe della Polizia locale

Sabato notte di controlli per la sicurezza stradale da parte della Polizia locale. Servizi mirati sono stati effettuati sulle strade cittadine a rischio "sballo", quelle pià frequentate durante i weekend: in tutto, sono state elevate 137 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, attraversamento di intersezione con semaforo rosso e guida con cellulare non a viva voce, oltre a diverse sanzioni per soste irregolari su attraversamenti pedonali e aree riservate ai diversamente abili.

In particolare, sul Lungomare Di Crollalanza, in collaborazione con equipaggi della Polizia di stato, sono stati effettuati anche 20 controlli per la verifica di eventuale guida in stato di ebbrezza e guida sotto influenza di sostanze stupefacenti.