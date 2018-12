Metal detector e cani antidroga, controlli della polizia in stazione

Metal detector per il controllo dei bagagli, cani antidroga e antiesplosivo per supportare l'attività di poliziotti e agenti della Polfer, che nella giornata di ieri, a Bari come in altre grandi città italiane, hanno passato al setaccio la stazione ferroviaria.

Nell'operazione 'Christmas Clean Station', disposta in vista delle prossime festività natalizie, sono state impiegate 23 pattuglie, per un totale di 54 agenti impegnati, tra Polizia Ferroviaria, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Reparto Prevenzione Crimine, nonché unità cinofile antidroga e anti-esplosivo della Polizia di Stato e la Polizia Scientifica del Gabinetto Interregionale che ha impiegato anche l’automezzo “Moving Lab”.

VIDEO: I POLIZIOTTI IN AZIONE

Nel corso dell’attività, che ha riguardato anche le zone dell'extramurale Capruzzi, Piazza Moro, Corso Italia, e le stazioni Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Sud Est, sono stati effettuati numerosi controlli. In concomitanza, operatori del Gruppo F.S.I., di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana di Protezione Aziendale, nella Stazione di Bari Centrale, hanno verificato il regolare possesso del biglietto di viaggio a circa 1200 viaggiatori, controllando 30 treni della lunga percorrenza e del trasporto regionale.

Al termine dell’operazione, sono state complessivamente identificate e controllate 1213 persone, di cui 143 stranieri e 209 pregiudicati. Sono stati sequestrati 12,04 grammi di cannabis e cinque persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per possesso di modica quantità di stupefacente (tra cui due ragazzi di 18 e 15 anni). Ancora, sono state elevate 7 sanzioni amministrative e controllati 523 bagagli al seguito di viaggiatori e 25 presso i depositi bagagli di stazione, mediante l’utilizzo di metal detector; 24 sono stati i veicoli sottoposti a verifica.