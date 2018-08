Disagi agli imbarchi dei traghetti nel porto, turisti in coda: forse uomo sprovvisto di documenti

Centinaia di viaggiatori in coda, ieri sera, nel porto di Bari, a causa di un episodio avvenuto in tarda serata: la Polizia Marittima e le Forze dell'Ordine avrebbero controllato un uomo, a quanto pare sprovvisto di documenti, sceso pochi minuti prima da un traghetto giunto nello scalo cittadino. Le operazioni, sembrerebbe non del tutto agevoli, avrebbero provocato un allungamento dei tempi d'imbarco per la motonave diretta a Dubrovnik, in Croazia, con circa 500 turisti, provenienti da diverse regioni italiane e dall'estero, in attesa di salire a bordo.