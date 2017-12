Controlli anti-prostituzione in zona stadio: sanzionate due donne, multe da oltre 3mila euro

Controlli anti-prostituzione di Polizia Locale e pattuglie della Questura nelle zone attorno allo Stadio San NIcola e sulla strada provinciale Carbonara-Modugno. Alcune donne sono state identificate. Accompagnate nel Comando dei vigili per accertamenti una 27enne nigeriana e un'italiana 45enne. La prima, in possesso di regolare foglio di soggiorno per motivi umanitari è stata denunciata poiché pur in possesso di documenti identificativi e giustificativi della propria regolare presenza sul territorio nazionale non li esibiva alla polizia giudiziaria intervenuta, senza alcun valido motivo. Entrambe le donne sono state multate per oltre 3300 euro a testa.