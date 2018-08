Controlli della Polfer in stazione Centrale e nei dintorni: scattano denunce e sequestri

Una persona denunciata, sequestri di droga e centinaia di persone identificate nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria nella Stazione Centrale di Bari, nell'ambito dell'operazione 'Summer clean station' svoltasi contemporanemaente in 10 principali scali italiani. L'obiettivo è il contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva nelle stazioni e nei dintorni. A Bari sono stati impiegati oltre 50 agenti e 20 pattuglie Polfer che hanno scandagliato anche le aree dell'estramurale Capruzzi, di piazza Moro e corso Italia, ma anche le stazioni Fal e Ferrotramviaria.

Complessivamente 613 persone sono state indentificate e controllate, di cui 110 stranieri ed 85 pregiudicati. Denunciato uno straniero per violazione delle norme che regolano il soggiorno di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale. Notificato, ad un cittadino del Senegal, un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, non in regola con le norme di soggiorno in Italia. Sequestrati grammi 13 di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi, individuati da King, cane antidroga della Polizia di Stato. Segnalati anche due cittadini stranieri trovati in possesso di una piccola quantità di droga.

Nel corso dei controlli, inoltre, è stata individuata, nella stazione Centrale, una famiglia di origini iraniane, formata da padre, madre e due figli minori) che, non disponendo di risorse economiche, era costretta a dimorare in strada. Gli agenti si sono adoperati immediatamente per trovare una sistemazione alla famiglia ed hanno contattato il personale del Pronto Intervento Sociale del Comune di Bari che ha collocato i quattro in una 'Casa famiglia' del capoluogo pugliese.

