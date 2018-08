Spaccio in piazza Umberto, blitz della polizia: trovate tre persone in possesso di marijuana

Un arresto e due denunce in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È il risultato del blitz della Polizia avvenuto nel pomeriggio di ieri nell'area di piazza Umberto. In manette finisce Samba Diao, gambiano 20enne, fermato in via Prospero Petroni durante i controlli a 18 persone vicino alla stazione di Bari. Alla vista degli agenti l'uomo aveva lasciato cadere per terra, vicino ad un cespuglio ed a una panchina, due involucri in cellophane. Durante la successiva perquisizione è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana e di 60 euro in contanti, presunto frutto dell'attività di spaccio. Ora è agli arresti domiciliari

Trovati in possesso di bustine di marijuana anche i due 23enni denunciati, che nascondevano droga per un peso complessivo lordo di 1,54 grammi e 5,25 grammi. Sequestrati anche 45 euro, presunto frutto dello spaccio.

Non solo spaccio: quattro migranti sono stati portati in Questura per essere identificati. Uno di loro, il 28enne senegalese Hamady Diakite, si è scoperto avere un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Questura dell'Aquila.