Divieti anti-Covid, posti di blocco anche sulla statale 16 a Bari: controlli a tappeto e sanzioni

Controlli a tappeto della polizia sulle principali strade che collegano Bari alla provincia, per verificare il divieto dei rispetto anti-Covid e monitorare gli spostamenti in concomitanza con il weekend.

Come già accaduto la scorsa settimana, i posti di blocco sono scattati anche sulla Statale 16, in direzione Sud, con un checkpoint della polizia stradale all'altezza di Torre a Mare: i veicoli sono stati incanalati in un'area dove sono stati effettuati i controlli di polizia e sono state controllate le autocertificazioni. Gli automobilisti che non hanno fornito valide motivazioni che gli consentissero di circolare sono stati sanzionati.

Altri controlli sono stati effettuati sulle arterie nevralgiche che collegano la città di Bari alla provincia, con l'impiego di agenti dell'U.P.G.S.P. della Questura di Bari e del IX Reparto Volo.

I controlli saranno intensificati in vista delle prossime festività e saranno regolarmente effettuati su tutto il territorio di Bari e provincia.