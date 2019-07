Controlli in stazione e a bordo dei treni: operazione 'Alto impatto', 824 persone identificate

Unità Cinofile e smartphone di ultima generazione per la verifica in tempo reale dei documenti elettronici ed l’identificazione immediata dei soggetti controllati, metal detector per il controllo dei bagagli e delle persone. E' partito nella giornata di ieri, in concomitanza con l'intensificarsi degli spostamenti legati alle vacanze estive, il piano 'Alto Impatto' di polizia di Stato e polizia ferroviaria nelle stazioni.

A Bari i controlli hanno riguardato anche alle aree adiacenti alla Stazione Centrale (extramurale Capruzzi, Piazza Moro, Corso Italia) e le stazioni della Ferrotramviaria, delle Ferrovie Appulo Lucane e delle Ferrovie del Sud Est. 'Passate al setaccio' sale di attesa, biglietterie, sottopassaggi, toilette, ma verifiche sono state svolte anche a bordo dei treni, lungo i marciapiedi di arrivo e partenza dei treni e negli esercizi commerciali. Nel complesso, 824 persone sospette sono state identificate e controllate, di cui 144 stranieri e 126 con precedenti di polizia; controllati anche 166 bagagli controllati e tre depositi.



