Controlli a tappeto della Polizia in piazza Moro, scoperti tre cittadini stranieri irregolari

Agenti delle Volanti di Polizia in azione, ieri sera, in piaza Moro, a seguito di controlli straordinari sul territorio: identificate, complessivamente, 50 persone. Tra loro anche 22 stranieri: tre di questi, due cittadini tunisini e uno gambiano, sono risultati irregolari sul territorio nazionale condottotti nel Centro di permamenza per il rimpatrio. Uno di loro è stato denunciato per non aver ottemperato a un ordine di espulsione.

Nel corso dei controlli comminate sanzioni amministrative nei confronti di due persone trovate in possesso di hashish per uso personale.