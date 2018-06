Convenzione stadio San Nicola, dal Comune mini-proroga di un mese all'Fc Bari. Il Comune: "Attendiamo evoluzioni societarie"

La Giunta comunale di Bari ha prorogato per un altro mese, fino al 31 luglio, la convenzione che consente all'Fc Bari di poter utilizzare lo stadio San Nicola. L'intesa scaduta nella giornata di oggi e da Palazzo di Città è arrivata una decisione che fa il paio con quella adottata ieri dal Consiglio comunale, ovvero il rinvio, a dopo la ricapitalizzazione del club biancorosso prevista entro il 6 luglio, della revoca del bando quinquennale di gestione dell'astronave sportiva firmata da Renzo Piano.

L'amministrazione Decaro, spiegano dal Comune, ha voluto agire "in sintonia con la decisione del Consiglio", per far maturare eventuali evoluzioni societarie dovute alla ricapitalizzazione e, si spera, ad un rilancio anche con un eventuale ingresso in società di altri investitori, ipotesi circolata nei giorni scorsi. L'obiettivo primario, proseguono da Palazzo di Città, "è quello di dare la possibilità, nel rispetto della legge, di far giocare la squadra nel principale stadio cittadino". Complessivamente, si tratta della quarta proroga, dopo le tre annuali concesse dal 2015 in poi.