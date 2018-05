Allarme bomba nel Castello di Conversano, evacuati turisti e operatori: sul posto gli artificieri, verifiche in corso

Verifiche in corso, nel Castello di Conversano e nei dintorni, per un allarme bomba segnalato questa mattina attorno alle 11. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri e il reparto artificieri che hanno provveduto a far evacuare alcune decine di persone tra turisti e operatori culturali in quel momento all'interno della storica fortezza dove è allestita una mostra su Artemisia e i 'pittori del conte'. Evacuate anche alcune abitazioni nelle vicinanze del castello assieme a locali e bar accanto all'edificio. L'area è stata transennata. L'allarme sarebbe stato dato con una telefonata anonima alla pinacoteca.