Esplosione nella notte a Corato: bomba distrugge auto di un Carabiniere

Ignoti hanno fatto saltare per aria, questa notte a Corato, un'auto di un carabiniere in servizio ad Andria ma residente nella città barese. L'ordigno, preparato con esplosivo artigianale, era stato collocato sotto l'autovettura, una Nissan Micra, parcheggiata per strada. La macchina è stata totalmente distrutta: danneggiati anche i veicoli vicini. Non vi sono persone ferite. I Carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica dei fatti.