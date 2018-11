Nasconde in casa la marijuana da spacciare: arrestato 20enne a Corato

Nascondeva in casa duecento grammi di marijuana, divisi in dosi già confezionate, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alla somma in denaro di 120 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

L'operazione della polizia è stata condotta a Corato. In manette è finito un 20enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, condotto in carcere a Trani.