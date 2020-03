Il padrone di casa esce per fare la spesa, ladro svaligia l'appartamento ma qualcuno avverte il 112: beccato sull'uscio con la refurtiva

I ladri di appartamento non si fermano, neppure davanti all'emergenza sanitaria per il Coronavirus. Anzi, sfruttano l'occasione, come è accaduto a Corato, dove i carabinieri hanno arrestato un 39enne per tentato furto aggravato in concorso (il complice è riuscito a fuggire).

Nel mirino dei ladri un anziano signore che vive da solo, costretto ad uscire per fare la spesa. Quando il padrone di casa si è allontanato, i due si sono introdotti nell'abitazione. Provvidenziale è stata la chiamata al 112 da parte di alcuni condomini che, uditi rumori sospetti, hanno richiesto l’intervento dei militari. Questi ultimi hanno bloccato l’uomo proprio sull’uscio dell’abitazione con ancora indosso alcune suppellettili asportate pochi istanti prima, mentre un altro soggetto è riuscito a darsi alla fuga. Indagini in corso per giungere all’identificazione del fuggitivo. Gli oggetti asportati sono stati restituiti all’avente diritto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.