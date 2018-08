Incidente sul lavoro a Corato: operaio muore schiacciato tra due camion

E' rimasto schiacciato tra due camion, mentre era al lavoro in una ditta di imballaggi a Corato. Vittima dell'incidente, avvenuto questa mattina, un operaio 57enne di Andria.

L'incidente

L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Secondo le prime informazioni, pare che l'uomo, arrivato in azienda la mattina presto, fosse a bordo di un camion, da cui poi sarebbe sceso senza però inserire la marcia. Il mezzo si sarebbe quindi mosso, investendo l'uomo che sarebbe così rimasto schiacciato tra il camion in movimento e un altro mezzo fermo nel piazzale.

Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia locale e agenti del commissariato di Corato, cui sono affidati i rilievi, con il pm di turno e personale dello Spesal.