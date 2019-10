Pistola in pugno, assaltano negozio e fuggono con l'incasso di mille euro: padre e figlio in manette a Corato

Pistola in pugno, volto coperto da cappellino e scaldacollo, avrebbero assaltato un negozio a Corato, facendo siconsegnare il registratore di cassa per poi fuggire con la somma di mille euro. Per il colpo, avvenuto lo scorso 22 febbraio, la polizia ha arrestato Daniele e Giuseppe Leuci, padre e figlio di 42 e 22 anni, con precedenti. I due sono stati condotti in carcere a Trani.

(foto di repertorio)