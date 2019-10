Scoperti a rubare chianche nel centro storico di Corato: arrestati due pregiudicati

Due pregiudicati di 34 e 35 anni sono stati arrestati dalla Polizia a Corato mentre rubavano alcune chianche d'epoca nel centro storico del paese. Gli agenti li hanno sorpresi in flagranza di reato nelle vicinanze di piazza Abbazia, intenti a portare via numerose basole divelte dai gradini di un immobile della zona. I due dovranno rispondere di furto in concorso.