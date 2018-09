Lancia droga dal balcone a una cliente: pusher in manette a Corato

Lancia la droga ad una ragazza dal balcone della propria abitazione, ma scoperto dai carabinieri finisce in manette. Ad essere arrestato, a Corato, un pregiudicato 37enne. I carabinieri, presenti nei pressi della sua abitazione, hanno assistito alla scena, bloccando la donna, che immediatamente fermata dagli investigatori è stata trovata in possesso di un quantitativo di marijuana. E' così scattata la perquisizione dell'abitazione, in cui sono stati rinvenuti 60 grammi di marijuana e 80 di hashish. nonchè tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Trani, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.